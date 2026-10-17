Cristián de la Fuente y Gabriela Bravo se asocian en nuevo proyecto: "Queremos ayudar a otras personas"

17 oct. 2026 - 18:00 hrs.

En las últimas semanas, Cristián de la Fuente ha estado promocionando un nuevo proyecto denominado Private Wellness Advisory, un grupo cerrado de acompañamiento y asesoría enfocado en el bienestar personal y la salud integral.

El actor, piloto y triatleta promueve el entrenamiento y la disciplina como claves para llegar a los 80 años en excelentes condiciones físicas. Para este emprendimiento, el artista se asoció con su novia, Gabriela Bravo.

Proyecto de Cristián de la Fuente con su polola

Gabriela Bravo publicó una selfie junto a Cristián de la Fuente y un extenso mensaje donde recorre su camino hasta esta etapa profesional.

La ingeniera recordó que ya cumplió su sueño de independizarse, tener su propia empresa y "poder trabajar desde cualquier parte del mundo".

Instagram: @gabriela_bravo_s

"Hoy junto a Cris nos embarcamos en un nuevo desafío: Private Wellness Advisory (Proyecto 80), algo que nos apasiona y con lo que queremos ayudar a otras personas a vivir mejor, mejorar los hábitos, entender la vida 'saludable' como algo normal y fundamental", destacó.

"Otra vez empezando, aprendiendo, equivocándonos y enfrentando nuevos desafíos. Pero si algo he aprendido es que no necesitas tener todo resuelto para atreverte a empezar", agregó.

"Así es. No esperar a no tener miedo para comenzar algo. Comenzar con miedo e ir arreglando las cosas en el camino. Muy orgulloso de todo lo que has logrado y todo lo que aún te falta", expresó su pololo en el post.

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