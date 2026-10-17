"De este tamaño": El enorme artefacto que busca Naya Fácil para su exclusivo penthouse

17 oct. 2026 - 12:00 hrs.

Naya Fácil sigue armando la decoración del penthouse de tres pisos con vista a todo Santiago que adquirió el pasado mes de julio.

La influencer salió de compras con su pololo, Aaron Collao, con quien estuvo viendo adornos de Navidad. Y mientras compartía en sus historias de Instagram imágenes del paseo, pidió consejo a sus seguidores sobre una nueva adquisición que tiene en mente.

La nueva adquisición que desea Naya Fácil para su penthouse

Naya Fácil y su pareja estuvieron recorriendo una tienda con gran variedad de artículos para el hogar, donde se sintió especialmente atraída por un árbol muy grande y una figura de Santa en tamaño real. Sin embargo, el objeto que estaba buscando no tiene que ver con las fiestas.

"Mis facilines, van a tener una misión, que es ayudarme porque estoy buscando cosas de casa", dijo al mostrar opciones de floreros para su comedor. "Pero la misión de ustedes es buscarme una tele de este tamaño", reveló mientras señalaba un enorme televisor en una pared.

"Busco una tele de 200 pulgadas aproximadamente o más de 120. En el mall solo hay de 116 pulgadas máximo", detalló en una siguiente historia, dejando en evidencia su ambicioso proyecto de entretenimiento para el hogar.

Instagram: @naya_facil

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