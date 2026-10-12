"Tuve miedo y dudé de mí": El orgullo de Ignacia Michelson tras alcanzar el top 13 del Miss Grand en Tailandia

12 oct. 2026 - 11:00 hrs.

"Gracias por tanto, Miss Grand International. Sacaste mi mejor versión". De esta manera Ignacia Michelson se despidió del certamen que se celebró el sábado en Tailandia y en que alcanzó el top 13 en representación de Chile.

La ganadora fue Jihan Dimack, de Tailandia, pero la influencer chilena se siente más que satisfecha con el resultado tras avanzar al grupo de las 25 semifinalistas, aunque luego no quedó entre las 11 finalistas.

Mensaje de Ignacia Michelson tras el Miss Grand International

Ignacia Michelson detalló en sus historias de Instagram que quedó en la posición número 13 y que lo logró con solo un par de semanas de preparación tras coronarse Miss Grand Chile.

Instagram @lamichelson11

"Nunca creas que no eres capaz de lograr algo. Yo también tuve miedo, dudé de mí y escuché muchas veces que no podía, pero decidí seguir", escribió en un post unas horas después de celebrarse la gala final.

"Aunque te critiquen, aunque no crean en ti, aunque el camino sea difícil, confía en ti y nunca dejes de luchar por lo que sueñas", les dijo a sus seguidores.

"Hoy puedo decir que los sueños sí se cumplen. Quizás no siempre de la manera que imaginamos, pero cada paso, cada caída y cada desafío nos acerca a la persona que estamos destinadas a ser", concluyó.

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En una publicación anterior, la DJ se defendió de quienes constantemente comentan negativamente sobre su figura. "Muchos critican mi cuerpo. Dicen que no es natural, que tengo mucho plástico… pero hay algo en mí que siempre ha sido y seguirá siendo completamente real: mi corazón", expresó.

"Nunca he pretendido ser perfecta ni encajar en lo que los demás esperan de mí (...) Al final, un cuerpo no define la calidad de una persona. Lo que realmente habla de nosotros es cómo amamos, cómo tratamos a los demás", agregó.

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