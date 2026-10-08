El público la ovacionó: Ignacia Michelson deslumbra en el Miss Grand con traje inspirado en el escudo nacional

08 oct. 2026 - 12:30 hrs.

Ignacia Michelson se ganó una ovación en Tailandia al desfilar en el escenario del Miss Grand International 2026 con un traje típico repleto de plumas y piedras brillantes.

La representante chilena ha estado haciendo su mejor esfuerzo en la etapa preliminar del concurso cuya final está pautada para el sábado y donde también desfiló en traje de baño y traje de gala.

Ovación a Ignacia Michelson en traje típico

"Guardianes de Chile" es el nombre de la propuesta de Michelson, un enterito blanco cubierto de pedrería brillante, que lució con botas y guantes largos a juego.

El protagonista de la pieza fue un cóndor en la corona, cuyas plumas se extendían hacia la espalda en una armazón de fantasía, adornada con flores y con dos huemules en los costados. El traje es una creación de la casa de alta costura MS Fantasías.

Instagram @lamichelson11

Cuando la DJ y exchica reality apareció en escenario se escucharon aplausos y aclamaciones, muestra de la simpatía que está derrochando la Miss Grand chilena en Tailandia.

¿Cuándo es el Miss Grand International 2026?

Ignacia Michelson está haciendo campaña en sus redes sociales para que voten por ella en el sitio oficial del concurso, cuya gala final está pautada para el sábado 10 de octubre a las 09:00 horas de Chile.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por SASH NATION (@sashnation.official)

Todo sobre Ignacia Michelson