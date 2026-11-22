22 nov. 2026 - 10:00 hrs.

Aylén Milla está felizmente instalada en Chile tras regresar desde Dubái, donde vivió durante dos años y medio luego de superar el cáncer de mama que le detectaron en 2022.

Semanas después de su retorno, la modelo argentina reveló en entrevista con Javiera Quiroga cómo dio en aquel momento con el diagnóstico, a pesar de que al principio lo habían descartado.

La intuición de Aylén Milla

Aylén recordó que en abril de 2022 notó algo extraño en uno de sus pechos mientras se duchaba. En un primer chequeo, el médico le dijo que no tenía nada y que estuviera tranquila.

"Pero algo dentro de mí era como, 'no me gusta'. Me conseguí una orden y me fui a hacer uno de los estudios. La mamografía decía que no tenía nada. Entonces llegué tarde a la ecomamaria", detalló.

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"Me fui y dije, 'bueno, si la mamografía dice que no tengo nada, a lo mejor estoy como sobrepensando'. Pero seguía tocándolo y decía, 'algo adentro mío no está bien'. Como que emocionalmente, espiritualmente, energéticamente había algo que no estaba bien", rememoró.

Ocho meses más tarde volvió a insistir, hasta que finalmente encontraron el tumor. "Fue terrible. Me acuerdo que cada vez que llegaba al consultorio del doctor terminaba en lágrimas", lamentó.

"A veces sentís que los doctores son un poco fríos, porque te dicen como a calzón quitado, 'vas a perder el pelo y no sé si vas a sobrevivir'. Y yo como, '¿podés parar con lo que me estás diciendo?' O sea, soy una chica, encima vengo sola a la consulta. Se te viene el mundo encima, pensás lo peor", destacó.

Más allá de esta dura experiencia, ahora la ex chica reality afirma estar contenta y relajada en Chile, a donde decidió regresar tras sentir un vacío cuando estaba en los Emiratos.

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