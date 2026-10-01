Aylén Milla revela un duro momento personal al empatizar con seguidora con cáncer: "Viví exactamente lo mismo"

01 oct. 2026 - 15:00 hrs.

Aylén Milla le dejó una emotiva y alentadora reflexión a una seguidora que está en proceso de quimioterapias, quien le expresó su admiración por la forma como superó el cáncer de mama triple negativo que le diagnosticaron en 2023.

La internauta dijo sentirse inspirada por las publicaciones de la modelo argentina y por la imagen que proyecta tras atravesar por una etapa tan difícil.

Reflexión de Aylén Milla para su seguidora

"Me ha servido mucho ver tu contenido. Antes de empezar las quimios mi ex se fue y tuve que vivir doble duelo, mi salud y darme cuenta que no me amaban como yo pensaba", se lee en el mensaje de la admiradora, que Aylén Milla publicó en sus historias de Instagram.

"Me quedan un par de quimios, espero verme tan linda, radiante y empoderada como tú", finalizó el escrito.

Instagram @aylenmilla

En respuesta, la influncer incialmente le recomendó repetir con constancia una afirmación de curación: "¡Sos sana, decile eso a tu cara todas las mañanas en el espejo!".

Seguidamente, le expresó su empatía y la impulsó a seguir adelante pese a las circunstancias. "Te leo, te entiendo completamente, sé cuanto duele. Aunque no lo haya hecho publico viví exactamente lo mismo una semanita antes de las quimios", reveló.

"¿Y sabes qué? Con el tiempo entendés que es mejor que todo lo malo se expulse rapidito de una vez, Dios es grande y omnipresente. Ve cosas que tú no ves. Esa persona no era para ti", reflexionó.

"Sos hermosa y vas a estar donde quieras llegar, visualizate disfrutando ya. Te mando todo el amor del mundo a vos y muchas personas que pueden estar en esa situación hoy en día", concluyó la ex chica reality.

Instagram @aylenmilla

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