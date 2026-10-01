Decretó su regreso y lo cumplió: Maura Rivera recrea emotiva selfie en Moscú con Mark González 16 años después

01 oct. 2026 - 14:30 hrs.

Maura Rivera y Mark González vivieron sus primeros años de matrimonio en Rusia, donde el exfutbolista jugó para el club CSKA de Moscú entre los años 2010 y 2014.

El exdeportista fue invitado a un homenaje del equipo al exjugador brasileño Vagner Love, una ocasión que los esposos aprovecharon para recorrer los mismos lugares que visitaron al inicio de su historia.

La promesa cumplida de Maura Rivera en Moscú

Maura Rivera publicó dos imágenes captadas con 16 años de diferencia en el mismo lugar, la icónica Plaza Roja de la capital rusa. Además, contó el trasfondo del par de selfies en las que posó junto a Mark González con la Basílica de San Basilio en el fondo.

"Vivir tantos años en Moscú fue toda una experiencia. A veces un tanto desafiante, pero hoy la recuerdo con amor y nostalgia", escribió inicialmente en su post de Instagram.

Instagram @maurarivera27

"Fue toda una linda aventura con apenas 25 años. Estuvimos unos días de vuelta e intentamos repetir nuestra primera foto del año 2010", explicó.

"Decreté algún día volver, hasta lo soñé. Y aquí estamos más grandes, más maduros, pero con el mismo amor de siempre", finalizó, a la vez que agradeció a su marido por "este hermoso viaje".

"17 años amándote cada día más", respondió el exdeportista en la publicación que inspiró a los seguidores de la pareja. "Sin duda el amor brilla entre ustedes, ambos siguen más regios que nunca"; "Se ven superlindos, sigan cuidando su familia y su matrimonio", escribieron algunos de ellos.

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