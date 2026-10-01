"Me quedo con...": Lisandra Silva manifiesta su sorpresa al ver los mensajes que recibe por su viaje a China

01 oct. 2026 - 15:00 hrs.

Lisandra Silva tomó un viaje fuera de Chile para establecerse por un tiempo en China y entrenar con unos monjes shaolín.

La influencer ha tomado esta experiencia con mucho respeto y se ha acomodado a las exigencias que tienen estos maestros en su área de expertiz, por lo que ha compartido algunas cosas de lo que ha sido este viaje.

Y es que también buscó este curso para alejarse un poco de la toxicidad que existe en redes sociales y aprender a desconectar. No obstante, se ha llevado una grata sorpresa.

La sorpresa de Lisandra Silva

En concreto, la modelo cubana afirmó que se ha sorprendido con los miles de mensajes positivos que ha recibido durante su etapa en China, algo a lo que no estaba tan acostumbrada.

Por lo mismo, publicó un mensaje en alusión a lo que había sentido al ver tanto comentario de apoyo para ella.

"He recibido tanto, pero tanto lindos DMS (mensajes privados) durante este viaje que me han hecho volver a creer en el poder positivo que tienen las redes sociales", afirmó.

En esa línea, aseguró que "no solo es hate (odio), hay muchas personas que resuenan conmigo y que se sienten identificadas. Me quedo con lo bueno y que vengan muchos más, gracias, gracias, gracias".

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