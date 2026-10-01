"Nunca deja de sorprenderme": El reclamo de Christell ante la poca visibilización de los niños

01 oct. 2026 - 14:00 hrs.

Christell aprovechó su plataforma digital para recalcar la necesidad que existe en la actualidad de tomar más en serio el área de entretenimiento infantil.

Precisamente, la cantante desde muy pequeña ha estado vinculada a esta área, siendo parte de ella activamente con canciones que siguen presentes en el colectivo de los chilenos y chilenas.

Por lo mismo, Christell emitió un comunicado especial a través de redes sociales en el que habló en extenso de esta problemática.

Christell habla de las problemáticas del área infantil

"Yo y mi capacidad de no poder callarme lo que pienso, bueno, tampoco, nunca digo al 100% lo que pienso, pero, sobre todo en estos temas, en relación con la industria del entretenimiento y el arte ligado a las infancias", dijo en un principio.

En esa línea, comentó "me llama mucho la atención y nunca deja de sorprenderme que vivimos en un mundo muy adultocentrista en el área, sobre todo también de las artes y el entretenimiento, en donde todo lo relacionado a lo infantil se menosprecia, se ridiculiza, incluso, y es menos valorado".

"Y que un adulto haga algo llegado al entretenimiento infantil, también, pues, es ridículo, como que se le trata de infantil al adulto", afirmó.

Enseguida, comentó que "justamente, porque somos los adultos los encargados de instruir, de guiar y acompañar a los niños, a las niñeces en su desarrollo, en su entretenimiento".

"Hay poco presupuesto, hay pocas instancias también, y las instancias que hay no son bien difundidas; es súper difícil cómo hacerlo y, por otra parte, hay muchos adultos que tampoco instan a los niños a participar de estas instancias", expresó.

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