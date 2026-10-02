"Las lágrimas son inevitables": Mauricio Pinilla anuncia con pesar importante cambio en su vida laboral

02 oct. 2026 - 13:15 hrs.

Poco después de su retiro del fútbol en el año 2021, Mauricio Pinilla inició una nueva etapa en su vida profesional. Ese año el exjugador de la seleccion nacional se convirtió en comentarista deportivo.

Transcurridos más de cinco años, "Pinigol" anunció en sus redes sociales que atraviesa "uno de los días más tristes" de su vida por un cambio importante en el ámbito laboral.

Mauricio Pinilla se despide

Mauricio Pinilla compartió un extenso mensaje para despedirse de una etapa que lo marcó como profesional y como ser humano.

"Llegó el momento de dar un paso al costado de un canal que me acogió como un hijo, me educó, enseñó y capacitó para ser el comunicador que soy hoy", escribió junto a una imagen suya en los estudios de la cadena internacional de deportes ESPN.

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"No alcanzo a agradecer a todos mis compañeros de trabajo, todos fueron ultraimportantes. Pero este saludo en especial es para una tremenda jefa, mejor dicho mi segunda madre, Claudia videlas, que me cuidaste y protegiste siempre", expresó.

"La pena me inunda y las lágrimas son inevitables", lamentó el exdeportista, para luego manifestar su agradecimiento.

¡Gracias, ESPN, me formaron como persona y profesional! (...) ¡Ojalá sea un hasta pronto!", concluyó. Sin embargo, al final dejó una frase llena de expectativas: "Y atención, que se vienen sorpresas".

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