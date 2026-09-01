"Has tenido una vida de mier...": La polémica reacción de Pinilla tras nuevo romance de Gissella Gallardo

01 sept. 2026 - 10:40 hrs.

Polémica ha causado un comentario que dejó Mauricio Pinilla para Gissella Gallardo, luego de que ella confirmara su nueva relación amorosa.

Es de conocimiento público que la relación entre Pinilla y Gissella no terminó de la mejor forma, lo que incluso alcanzó a los hijos de ambos, quienes decidieron quitarse el apellido del exfutbolista y ocupar el de la madre.

Asimismo, durante las últimas semanas, el conflicto entre ambos revivió luego de que Gallardo afirmara que Mauricio era igual a Luis Jiménez, exfutbolista que fue infiel a Gala Caldirola con Coté López, razón por la que Gissella entregó su apoyo a la española.

Mauricio Pinilla no se contiene

"No voy a dar nombres ni nada, porque no es persona que está metida en este cuento (de la televisión) y creo que por primera vez me merezco una historia tranquila", declaró Gissella al comentar sobre su nueva relación.

A raíz de esto, Pinilla reposteó en historias de Instagram la publicación de Glamorama y escribió un violento texto en contra de la madre de sus hijos.

"Es verdad, siempre has tenido una vida de mier...", aseguró Mauricio, sin filtro alguno, a lo que luego agregó: "Dios te perdone", musicalizado por la canción "Se Fue" de Laura Pausini.

Instagram

Todo sobre Mauricio Pinilla