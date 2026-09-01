"Has tenido una vida de mier...": La polémica reacción de Pinilla tras nuevo romance de Gissella Gallardo
Polémica ha causado un comentario que dejó Mauricio Pinilla para Gissella Gallardo, luego de que ella confirmara su nueva relación amorosa.
Es de conocimiento público que la relación entre Pinilla y Gissella no terminó de la mejor forma, lo que incluso alcanzó a los hijos de ambos, quienes decidieron quitarse el apellido del exfutbolista y ocupar el de la madre.
Asimismo, durante las últimas semanas, el conflicto entre ambos revivió luego de que Gallardo afirmara que Mauricio era igual a Luis Jiménez, exfutbolista que fue infiel a Gala Caldirola con Coté López, razón por la que Gissella entregó su apoyo a la española.
Mauricio Pinilla no se contiene
"No voy a dar nombres ni nada, porque no es persona que está metida en este cuento (de la televisión) y creo que por primera vez me merezco una historia tranquila", declaró Gissella al comentar sobre su nueva relación.
A raíz de esto, Pinilla reposteó en historias de Instagram la publicación de Glamorama y escribió un violento texto en contra de la madre de sus hijos.
"Es verdad, siempre has tenido una vida de mier...", aseguró Mauricio, sin filtro alguno, a lo que luego agregó: "Dios te perdone", musicalizado por la canción "Se Fue" de Laura Pausini.