Revelan cuál sería el afrodisíaco que ofreció Coté López a Gala Caldirola

01 sept. 2026 - 11:30 hrs.

Uno de los grandes misterios que surgió tras las declaraciones de Gala Caldirola fue qué era eso ilegal que realizó Coté López frente a la hija de la modelo española que tanto la molestó.

Y es que mientras hablaba sobre la infidelidad que sufrió por parte de Luis Jiménez con Coté López, la exesposa de Mauricio Isla confesó que la empresaria nacional había realizado un acto ilícito frente a su hija menor de edad.

Esto, por obvias razones, causó mucha especulación entre el público, ya que involucraba a una niña. Por lo mismo, Coté López salió a aclarar que se trataba de un afrodisíaco y publicó varios tests negativos de drogas.

¿Cuál era el afrodisíaco que ofreció Coté López?

Según consignó La Cuarta, en el programa en línea que tiene José Antonio Neme con Latife Soto, la brujita admitió que consultó a Coté por el afrodisíaco.

"Hoy (ayer) le pregunté a mi amiga 'Oye, ¿qué regalo llevaste para allá? Cuéntame, porque se han especulado tantas cosas', y me dijo", dijo en un principio Latife.

Enseguida, Soto explicó que "es una cosa que se llama... yo no lo conocía, pero se llama Spanish Fly (Mosca Española). Entonces yo dije 'Voy a averiguar', porque yo soy más inocente".

"Es una mosca verde que te la comes. Esto no tiene nada de ilegal. Así como acá los afrodisíacos son los mariscos, en España es esto. Dice que se venden en gota o polvito", expresó, y cerró diciendo "de repente puede provocar alguna irritación, pero prefiero no hablar, pero era eso. Ella ya pidió disculpas, se equivocó, ya está. Uno a veces mete las patas".

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