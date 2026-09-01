Michelle Carvalho sorprende con su progresivo cambio físico y celebra logro: "Lo que parecía imposible"

01 sept. 2026 - 12:20 hrs.

Michelle Carvalho actualizó a sus seguidores sobre la transformación física que está logrando gracias a algunos ajustes en su alimentación y disciplinados entrenamientos en el gimnasio, en especial en la caminadora.

La modelo brasileña nuevamente compartió los avances de su progresiva pérdida de peso, cuya meta final son unos treinta kilogramos menos.

Nuevo logro de Michelle Carvalho

En esta ocasión Carvalho publicó un carrusel de fotografías de una excursión al cerro que hizo el fin de semana con una agilidad que la dejó complacida, según lo comentó en su post de Instagram.

"Bajé 10 kilos. Lo que hace unos meses parecía imposible de a poco se ha ido transformando en una realidad de la que estoy muy orgullosa y motivada", expresó.

Instagram @mrs_carvalho

"Para algunos puede parecer poco pero realmente en el día a día los cambios se notan, la ropa va quedando más grande y las facciones del rostro se van transformando", dijo.

"Subí el cerro con unas amigas y lo pude hacer perfecto, además, encontré que fue un panorama que me gustó un montón", detalló antes de lanzar una propuesta.

¿Quién se suma a la próxima actividad deportiva que hagamos?", preguntó. Una de las primeras en responder fue la periodista Melina Noto, quien la invitó a "hacer cerrito" en el Cajón del Maipo.

Otros internautas la felicitaron por su constancia y afirmaron que es inspiración para muchos, aunque hubo quien recordó cuando decía que no quería entrenar ni comer sano. "Ahora quiero", dijo la influencer, quien también escribió en los comentarios: "Me quedan 20 todavía. Vamos, que se puede".

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