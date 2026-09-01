"Lección aprendida": Gala Caldirola cierra agosto con reflexión tras escándalo con Luis Jiménez y Coté López
El triángulo amoroso entre Gala Caldirola, Luis Jiménez y Coté López sin dudas fue la noticia que se robó los portales y medios de farándula en agosto. Por lo mismo, la modelo española buscó dar un cierre a este mes tan inesperado.
Y es que a principios de agosto, la vida de Gala era tal como ella lo había visualizado en Qatar, acompañando a Luis Jiménez en su nuevo proyecto laboral. Sin embargo, de un día para otro todo cambió cuando Coté López le contó de la infidelidad que había sufrido antes del viaje.
Esto causó que la modelo española regresara a Chile y contara todo lo que pasó. Ahora, con un poco más de calma, hizo un análisis de lo que pasó en cuestión de semanas.
Gala Caldirola despide agosto
"Y entonces, el último día de agosto te das cuenta de que lo que pasó es lo que tenía que pasar. Y aunque este mes no haya sido exactamente como lo imaginabas, ¡no te detuviste! Llegaste hasta aquí", partió diciendo.
En esa línea, la española afirmó que "con las cosas que salieron bien, con lo que dolió, planes que cambiaron y momentos que quizás nadie más vio. Y entendiste que no todo tiene que estar resuelto, solo tienes que seguir caminando".
Asimismo, agregó que "lo que esté por venir te encuentre más tranquila, agradecida y consciente, segura de ti misma y de lo que mereces. Y por sobre todo, aprendiste a no tener miedo a soltar lo que ya no tiene un buen propósito en tu vida".
"¡Gracias, agosto, por la lección aprendida! Que septiembre nos traiga éxito, nuevos proyectos y sobre todo, muchas sonrisas", cerró Caldirola.
Ver esta publicación en Instagram
Leer más de