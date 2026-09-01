Naya Fácil dejó atrás el rosa y sorprendió con el nuevo color de su Cybertruck: "Todos esperaban un auto café"

01 sept. 2026 - 14:20 hrs.

Hace poco más de una semana, Naya Fácil compartió el último video de su vehículo eléctrico Tesla antes de decirle adiós al color rosa que llevaron sus autos en los últimos cuatro años.

En ese momento explicó que tomó la decisión como parte de un proceso de transformación que se trazó este año en varios ámbitos de su vida. Ahora la influencer mostró el resultado final mediante un video que en pocas horas recibió casi doscientos mil likes y más de cinco mil comentarios.

Nuevo color del auto de Naya Fácil

"El tener el auto rosado era un sueño de pequeña, de que nunca pude tener el auto de Barbie. Sané ese trauma de la infancia, lo disfruté", se le escucha decir a Naya Fácil en la secuencia. "Ya no soy una niña, soy una mujer y quiero cerrar esta etapa junto a ustedes", agregó.

En la publicación se la ve bajar de su Tesla Cybertruck, cuyo exterior luce un acabado blanco con detalles negros gracias a una renovación con vinilo envolvente.

Instagram @naya_facil

La creadora de contenido vistió a juego con su vehículo, un conjunto con estampado de vaca en blanco y marrón, conformado por un pantalón holgado, zapatos de gamuza y una chaqueta tipo sastre sin abotonar y sin nada debajo.

"Me encanta porque todos esperaban un auto café y de repente, ¡suaz! No era café, porque tampoco estoy tan obsesionada con el café. Un poco, pero no a ese nivel", comentó luego en una de sus historias.

Aunque dijo estar "en shock" y no terminar de asimilar que ya no fuera color rosa, luego dijo sonriente que le encanta lo hermosa que se ve su "Nayatruck".

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