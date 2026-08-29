"Es una lata, pero no pasó a mayores": Auto del pololo de Naya Fácil fue vandalizado la noche de este viernes

29 ag. 2026 - 20:30 hrs.

Naya Fácil reveló en sus historias de Instagram que el auto de su pololo, Aarón Collao, fue vandalizado mientras estaban en un evento en el Teatro Caupolicán.

La pareja fue al Lemonlab Dragfest 2026 para apoyar a The Ellas Show, que tuvo una participación en el escenario. Sin embargo, al salir descubrieron que rompieron los vidrios del vehículo en el que se transportaban.

"Me dan angustia estas cosas"

Una vez de regreso en su hogar, la influencer aseguró que, más allá del mal rato, su pareja y ella estaban bien.

"Mis facilines, nosotros estamos bien. Lo que pasó fue que, cuando estábamos en el show, esta gente que cuida los autos en la calle rompió el vidrio. Menos mal que el Aarón sacó todo del auto en una bolsa", declaró.

Esta precaución evitó que, además de las reparaciones, perdieran objetos de valor.

"Yo le dije: '¿Por qué llevas una bolsa al teatro?' y me dijo 'mi banano se me rompió. Voy a llevarme mis cosas'. Menos mal, no es algo grave. Son cosas materiales y estamos bien. Es una lata, pero no pasó a mayores. Yo he pasado tantas situaciones que a mí me dan angustia esas cosas. En el Teatro Caupolicán no dejen su auto", dijo al cierre.

Todo sobre Celebridades chilenas