"Tiene más de 2.000 cristales": Carla Jara irradia glamour con este exclusivo vestido blanco

29 ag. 2026 - 19:00 hrs.

Carla Jara volvió a reafirmar por qué es considerada un ícono de moda nacional, al mostrar una faceta glamorosa y sofisticada durante su rol como animadora en el Festival de Chillán 2026.

Para esta edición, la actriz se presentó sobre el escenario con un look blanco de alto impacto que resaltó por la impresionante cantidad de pedrería que ostentaba.

¿Cómo fue el look de Carla Jara?

En esta oportunidad, Carla Jara usó un vestido de corte entallado recto y escote corazón, obra de los diseñadores Gio y Ber. Sin embargo, lo más resaltante de la pieza fueron sus detalles artesanales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carlita Jara (@carlajaracadiz)

"Tiene más de 2.000 cristales aplicados a mano, uno por uno, para formar un entramado que envuelve todo el cuerpo. Su precio es de 1.200.000 pesos", explicó Titi Torrijos, autora de la cuenta especializada en moda The Popular Look.

Los elementos que complementaron este look fueron aros y un brazalete en pedrería, además de tacones en punta llenos de brillo, como reveló la animadora en su perfil de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por THE POPULAR LOOK (@thepopularlook)

Todo sobre Carla Jara