Ignacia Fernández brilla en competencia de talentos del Miss Mundo con este vestido: Cuesta miles de dólares

29 ag. 2026 - 20:00 hrs.

Ignacia Fernández continúa cautivando al público internacional con su voz. En esta ocasión, la representante de la belleza nacional destacó en la competencia de talentos del Miss Mundo 2026 al cantar un tema de death metal.

La artista interpretó The Hollow Descent, una versión original de su banda Deccessus. Sin embargo, otro aspecto resaltante de su show fue el sobrio y elegante look que escogió para la ocasión.

El look de Ignacia Fernández en el Miss Mundo

Según la cuenta especializada en moda The Popular Look, Ignacia Fernández brilló sobre el escenario con un vestido negro entallado, "completamente bordado a mano y confeccionado en tul de seda".

Instagram @ignacia.fdez

Esta pieza se complementó con una capa integrada del mismo material, la cual cobró vida y aportó un movimiento único a medida que ella abría los brazos para cantar.

El exclusivo atuendo, perteneciente a la casa de moda vietnamita Linh Nga Couture, está valorado en más de 3.100 dólares, lo que equivale a unos 2.800.000 de pesos, aproximadamente.

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