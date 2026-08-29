"Dije 'sí'": Periodista Lucía López reveló que contraerá matrimonio con una emotiva reflexión

29 ag. 2026 - 16:02 hrs.

La periodista Lucía López reveló en su cuenta de Instagram que contraerá matrimonio con una extensa reflexión sobre el momento actual que vive.

"Dije "sí"... Ustedes saben que no soy muy buena para subir cosas personales, pero esta noticia quise compartirla por lo contenta que me tiene. El hombre del que estoy enamorada me ha propuesto matrimonio y le contesté con un beso y un sí emocionado", comenzó en su publicación.

En la imagen, López retrató su mano, entrelazada a la de su pareja frente a una puesta de sol y en la que luce su anillo de compromiso.

Instagram de @lucialopezg

"Estoy y estamos muy felices por nosotros y por las cariñosas reacciones que hemos tenido en nuestro entorno... Que estas son las noticias que uno quiere recibir o que, en medio de tanta incertidumbre, haya quienes quieran sembrar certezas; son mensajes muy lindos que nos han llegado y me han quedado dando vueltas en el corazón y la mente", señaló.

En esta misma línea, la periodista instó a ver en el entorno cotidiano elementos positivos.

"Aprovecho aquello para intentar transmitir, en tiempos en los que para muchos cuesta ver un futuro luminoso, que aprovechemos y nos atrevamos a buscar esas certezas en nuestro alrededor, en la casa, en la risa de los amigos, en los pequeños logros en la familia, en las ganas de caminar junto a otro, de crecer; en las comunidades y en esas alianzas laborales o personales que armemos para colaborarnos y salir adelante juntos", agregó.

"La vida es eso. Son esas compañías, complicidades, esas risas simples, esas celebraciones espontáneas; 'la vida es lo que nos pasa mientras planeamos la vida'", agregó en una cita al clásico "Beutiful Boy" de John Lennon.

Y referenciando a Violeta Parra, cerró con un "gracias a la vida que me ha dado tanto y gracias Jorge por tu amor, tu ternura con todos, por elegirnos y por esas ganas de seguir creciendo juntos".

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