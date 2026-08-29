"Me está costando muchísimo": La complicación que enfrenta Cony Capelli en sus primeras semanas de embarazo
Luego de una agotadora jornada, Cony Capelli conversó con sus seguidores sobre cierta dificultad que está experimentando en las primeras semanas de su embarazo.
Desde su cama y junto a su perrito, la influencer comentó que empezó a sentir apetito, y de ahí partió a hablar sobre su alimentación en esta etapa de la gestación.
Problema de Cony Capelli en su embarazo
"Ahora me está dando un poco de hambre, así que voy a aprovechar el impulso y voy a ir a cocinarme algo rápido. Porque yo sé que no le hace bien al pollo que yo no me alimente", comenzó diciendo Cony Capelli en sus historias de Instagram.
"Tengo control pronto y lo voy a ver con mi nutricionista. Yo no sé si a algunas mamás les pasó lo mismo, que tuvieron muchísimos problemas para poder comer", agregó.
"Igual me han llegado muchos testimonios de mujeres que me han dicho como, 'bueno, yo lo pasé pésimo, de verdad no podía comer nada'. A algunas mujeres incluso les tuvieron que poner suero, me han dicho", recalcó.
"Yo por lo menos los líquidos los tomo, pero me está costando muchísimo comer, muchísimo, muchísimo", culminó, antes de levantarse a preparar un bocadillo. “Voy a aprovechar, me dio hambrecita ahora”, dijo.
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