"Lo he pasado pésimo": Cony Capelli reveló los síntomas que ha sufrido durante su embarazo

16 ag. 2026 - 16:02 hrs.

A través de su cuenta de Instagram, Cony Capelli contó cómo se ha sentido en los primeros meses de embarazo.

En un video subido a sus historias, la bailarina confesó que no lo ha pasado tan bien estos últimos días: "Lo he pasado pésimo, muchas náuseas, he llorado ya dos veces, llorándole a mi pololo, diciéndole 'me siento muy mal'".

Pero las ganas de superar estos síntomas fueron superiores y la exchica reality comentó la divertida medida que iba a emplear: "Decidimos tomar algunos consejos medios underground, me han dicho que la michelada hace que te pasen un poco las náuseas, por supuesto que sin alcohol, así que lo vamos a intentar".

El anuncio de Cony Capelli sobre su embarazo

Fue hace tan solo dos semanas que Cony Capelli reveló en sus redes sociales que estaba esperando su primer bebé, fruto de su relación con Sebastián Daroch.

La influencer hizo un video con momentos donde se refería a su dulce espera, por ejemplo cuando fue al médico y también cuando les contó a sus familiares, mostrándoles unos zapatitos pequeños.

"Te estamos esperando", escribió la bailarina junto a la publicación que superó los 100 mil likes.

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