¡Mega Lunes con todo! Estos son los horarios del final de El Jardín de Olivia y el estreno de La Baronesa

16 ag. 2026 - 17:26 hrs.

¡Este lunes tendremos una jornada de alto impacto! Viviremos el final de El Jardín de Olivia y el inicio de La Baronesa, y acá puedes enterarte de todos los horarios.

El Mega Lunes se viene con todo y por fin podremos saber el desenlace de una de las teleseries más exitosas de nuestro canal, protagonizada por Pipo Gormaz, Nicole Espinoza y Alejandro Trejo.

Lo último que pudimos ver fue al malvado Luis Emilio disparándole a Diana, quien se debate entre la vida y la muerte. Sin embargo, el empresario cayó en manos de su hijo Bastián (Alonso Quinteros), quien lo atropelló para hacer justicia por todas sus sucias fechorías.

El Jardín de Olivia

¿Logrará sobrevivir la terapeuta ocupacional? ¿El villano pagará sus crímenes? Averígualo a través de las pantallas de Mega desde las 16:00 horas.

¡Tenemos el estreno de La Baronesa!

Las sorpresas no paran y a las 17:15 horas podrás ser testigo del estreno de la nueva producción dramática de Mega, La Baronesa.

La trama de la teleserie vespertina girará en torno a Aurora (Loreto Valenzuela), una mujer que ha tenido como pilares fundamentales en su vida el poder, el prestigio y las tradiciones familiares. Una de sus características principales es querer controlar absolutamente todo, incluso lo que no debe.

La Baronesa

De pronto, aparecerá Javier (Simón Pesutic), quien la derrotará en el juego más importante de su vida. Esta situación revelará secretos familiares que nadie se espera y desencadenará fuertes conflictos familiares.

¡Recuerda! El primer capítulo de La Baronesa se transmitirá luego del final de El Jardín de Olivia y podrás seguir el estreno por Mega.cl y el canal oficial de Youtube de Mega.

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