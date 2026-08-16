La tierna reacción de la hija de Pangal Andrade y Melina Noto al conocer la nieve por primera vez

16 ag. 2026 - 14:00 hrs.

Melina Noto, Pangal Andrade y la pequeña Alanna se trasladaron hasta el sur de Chile y nos dejaron postales muy entretenidas.

La familia llegó hasta un resort en Chillán para pasar el fin de semana juntos y aprovecharon de efectuar actividades muy entretenidas, como esquiar e, incluso, fueron parte de una inédita fiesta.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la reacción de la hija de ambas figuras.

"Nuestra primera vez en la nieve, tenía que ser en nuestro lugar favorito. El año pasado Alanna había venido en mi pancita. Gracias papi por las fotos tan lindas", escribió la comunicadora en su cuenta de Instagram.

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Las travesuras de Pangal Andrade en la nieve

Lógicamente, las travesuras no faltaron y Pangal Andrade realizó un divertido ejercicio junto a Alanna, el cual se ha convertido en su sello.

El deportista paró a la pequeña en sus manos y comenzó a hacer equilibrio, mientras que ella estaba cautivada con la nieve y lucía un outfit espectacular.

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