Una buena rutina de skincare y un lip combo imperdible: Estos son los tips de maquillaje de Skarleth Labra

16 ag. 2026 - 15:00 hrs.

Skarleth Labra sabe conquistar a las cámaras con un rostro siempre radiante, obtenido no solo por su buen cuidado de la piel, sino también por el paso a paso que le dedica a su maquillaje.

En su cuenta de Instagram, la influencer retomó su contenido de belleza al publicar un video en el que reveló algunos de los tips que la ayudan a lucir una piel perfecta.

¿Cuáles son los trucos de maquillaje de Skarleth Labra?

Antes de comenzar con los cosméticos, la exchica reality siguió una rutina básica de skincare que incluyó un sérum hidratante, una crema facial y un protector solar en crema. En su caso, usó productos coreanos.

Instagram @skarleeeeeeeeeth

Uno de los tips más destacados ocurrió en los labios, donde utilizó un gloss y sobre él un labial nude con subtono rosa para aportar mayor volumen. Luego, tomó un poco de ese labial con la yema de los dedos y lo difuminó directamente sobre sus párpados, logrando un match de color impecable.

El resto de su maquillaje siguió un orden preciso: rellenó y peinó sus cejas, aplicó base con una brocha y difuminó corrector de ojeras con una esponja. Para definir sus facciones, utilizó contorno, rubor en polvo e iluminador en zonas estratégicas.

Para finalizar su rutina, Skarleth delineó sus ojos con trazo preciso, aplicó un lápiz iluminador en la línea de agua para abrir la mirada y curvó sus pestañas antes de aplicarles máscara para darles mayor volumen.

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