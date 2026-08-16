Bruce Willis reapareció en matrimonio de su hija en medio de su lucha contra grave enfermedad
Recientemente, Bruce Willis fue captado en el matrimonio de su hija, Tallulah Willis, luego de varios meses sin aparecer públicamente.
La hija del afamado actor y de Demi Moore se casó con el músico Justin Acee, luego de comprometerse hace dos años.
La escritora de 32 años celebró el enlace junto a sus más cercanos, pero algo llamó la atención: la presencia de su padre, quien actualmente padece demencia frontotemporal.
Según las imágenes rescatadas por Vogue Magazine, el protagonista de películas como "Duro de matar" y "Armagedon" se mostró muy contento por estar en este momento junto a su hija y a su yerno.
¿Qué enfermedad padece Bruce Willis?
En 2022 y cuando tenía 67 años, Bruce Willis fue diagnosticado con afasia, pero al poco tiempo se confirmó que tenía demencia frontotemporal, una enfermedad de carácter neurodegenerativo e irreversible, que afecta al lóbulo frontal y al temporal del cerebro.Ir a la siguiente nota
Generalmente, afecta a personas de entre 45 y 65 años y provoca cambios notorios en la conducta, la personalidad, el lenguaje y también físicamente. Lamentablemente, no existe una cura para este padecimiento y se usan medicamentos y tratamientos para mejorar la calidad de vida del paciente.