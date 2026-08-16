Bruce Willis reapareció en matrimonio de su hija en medio de su lucha contra grave enfermedad

16 ag. 2026 - 12:00 hrs.

Recientemente, Bruce Willis fue captado en el matrimonio de su hija, Tallulah Willis, luego de varios meses sin aparecer públicamente.

La hija del afamado actor y de Demi Moore se casó con el músico Justin Acee, luego de comprometerse hace dos años.

La escritora de 32 años celebró el enlace junto a sus más cercanos, pero algo llamó la atención: la presencia de su padre, quien actualmente padece demencia frontotemporal.

Según las imágenes rescatadas por Vogue Magazine, el protagonista de películas como "Duro de matar" y "Armagedon" se mostró muy contento por estar en este momento junto a su hija y a su yerno.

Vogue Magazine

¿Qué enfermedad padece Bruce Willis?

En 2022 y cuando tenía 67 años, Bruce Willis fue diagnosticado con afasia, pero al poco tiempo se confirmó que tenía demencia frontotemporal, una enfermedad de carácter neurodegenerativo e irreversible, que afecta al lóbulo frontal y al temporal del cerebro.

Generalmente, afecta a personas de entre 45 y 65 años y provoca cambios notorios en la conducta, la personalidad, el lenguaje y también físicamente. Lamentablemente, no existe una cura para este padecimiento y se usan medicamentos y tratamientos para mejorar la calidad de vida del paciente.

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