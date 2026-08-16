Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Ignacia Michelson revela el antes y después de su procedimiento de cejas: 'Tenía mucho miedo de hacérmelas' Instagram @lamichelson11

Ignacia Michelson revela el antes y después de su procedimiento de cejas: "Tenía mucho miedo de hacérmelas"

  • Por Roselín Acosta

Las cejas son, indiscutiblemente, un marco que define las expresiones faciales y equilibra las facciones. Consciente de este impacto, Ignacia Michelson se sometió a un procedimiento estético para realzar su mirada. 

Como explicó en sus historias de Instagram, acudió a una especialista para hacerse este retoque y obtener "un resultado muy sutil y natural, no como esas cejas que se ven claramente tatuadas". 

Lo más visto de Entretenimiento

¿Cómo quedaron las cejas de Ignacia Michelson?

En las imágenes que compartió del antes, las cejas de la modelo e influencer carecían de una definición marcada y presentaban zonas con menos vello, lo que restaba potencia a su rostro. 

Instagram @lamichelson11

Tras someterse al procedimiento, el cambio es notable: estas lucen mucho más pobladas, definidas y, sobre todo, integradas de forma orgánica a sus facciones.

Ir a la siguiente nota

Visiblemente feliz con el trabajo final, Ignacia no dudó en expresar su satisfacción: "Enamorada del resultado de mis cejas. Tenía mucho miedo de hacérmelas, pero quedaron exactamente como quería". 

Todo sobre Ignacia Michelson

Leer más de

Minuto a minuto