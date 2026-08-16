Ignacia Michelson revela el antes y después de su procedimiento de cejas: "Tenía mucho miedo de hacérmelas"

16 ag. 2026 - 13:00 hrs.

Las cejas son, indiscutiblemente, un marco que define las expresiones faciales y equilibra las facciones. Consciente de este impacto, Ignacia Michelson se sometió a un procedimiento estético para realzar su mirada.

Como explicó en sus historias de Instagram, acudió a una especialista para hacerse este retoque y obtener "un resultado muy sutil y natural, no como esas cejas que se ven claramente tatuadas".

¿Cómo quedaron las cejas de Ignacia Michelson?

En las imágenes que compartió del antes, las cejas de la modelo e influencer carecían de una definición marcada y presentaban zonas con menos vello, lo que restaba potencia a su rostro.

Instagram @lamichelson11

Tras someterse al procedimiento, el cambio es notable: estas lucen mucho más pobladas, definidas y, sobre todo, integradas de forma orgánica a sus facciones.

Visiblemente feliz con el trabajo final, Ignacia no dudó en expresar su satisfacción: "Enamorada del resultado de mis cejas. Tenía mucho miedo de hacérmelas, pero quedaron exactamente como quería".

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