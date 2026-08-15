Antonella Orsini arremete contra quienes cuestionan su contenido: "Ya no voy a seguir callando mi voz"

15 ag. 2026 - 18:13 hrs.

A través de su cuenta de Instagram, Antonella Orsini realizó un fuerte descargo, luego de recibir críticas por su contenido en redes sociales.

"Chata de que hablar de consciencia, de dimensiones, sea visto como solamente un privilegio. Chata de ese resentimiento también porque me dicen 'quién te mantiene, en qué trabajas' y voy a los perfiles y son hombres, parece que tienen incluso hijos y no sé si son capaces de sostener a un hijo, entonces yo no voy a andar hablando desde mi privilegio y quizás que bueno, uno no tiene la culpa", comenzó diciendo.

Según su testimonio, el cual cuenta con más de 8 mil likes, la actriz se molestó por los constantes cuestionamientos que recibe por tener "privilegios" y también por su estilo de vida, el cual ha enfocado en la paz del yoga y reflexiones sobre este tema.

Pese a recibir críticas, la artista aseguró que está orgullosa de lo que hace: "No me van a hacer sentir culpable ahora, a estas alturas de mi vida, de donde nací y quién soy. Ya no voy a seguir callando mi voz, ya no voy a seguir haciéndome pequeñita para encajar, ni para pasar piola, ni para que no me digan nada".

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Las palabras de Antonella Orsini

También, Antonella Orsini se mostró agradecida de poder ver las cosas desde otro punto de vista y debatirlo con sus seguidores.

"¿Saben qué? Son gente inconsecuente, incongruente, porque por lo menos tratamos aquí de ser congruentes de a poquito. Si puedo ser privilegiada y salir un poquito a respirar fuera del sistema y poder compartir eso, que bueno y que lata, porque no sé si son hombres de derecha, de izquierda o de ambos, el mismo discurso", comentó.

Finalmente, la comunicadora aseguró que varias de las críticas venían de "papitos corazón" y que ella iba a seguir siendo fiel a su sello:"Espero seguir inspirando a las personas sensibles, con capacidades distintas, que no te tiren para abajo".

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