"Solo faltan 21": Desde una isla carbeña, Michelle Carvalho revela su meta de transformación

15 ag. 2026 - 18:00 hrs.

El cantante urbano LeBryze y la modelo brasileña Michelle Carvalho quisieron escapar del frío en Chile y deleitarse en las cristalinas aguas de la Isla Catalina en República Dominicana.

Al publicar registros del viaje, la chica reality reveló una de las metas que se trazó para esta temporada.

La meta de transformación de Michelle Carvalho

Michelle compartió un carrusel de postales en las que posó sobre las blancas arenas con un traje de baño de una sola pieza en color terracota.

Intagram @mrs_carvalho

"Unos días de risas, playa y buena conversación", escribió en su post, para luego comentar los avances y objetivos de las rutinas de ejercicios que empezó a cumplir desde finales de junio.

"Ya son 9 kilos menos. Solo faltan 21", expresó en la publicación, que recibió cientos de elogios y más de 22 mil likes.

Intagram @mrs_carvalho

No es la primera vez que Carvalho se refiere a los resultados que está logrando. "Aunque los cambios no se noten, créanme que para mí son bélicos", dijo hace un mes cuando alcanzó a bajar sus primeros 7 kilogramos.

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