"Sofisticada y al mismo tiempo sencilla": Así luce Florencia Araneda una especial prenda heredada de su madre

15 ag. 2026 - 19:00 hrs.

Para Florencia Araneda, una de sus mayores inspiraciones en la moda es su madre, Marcela Vacarezza. Esa conexión explica por qué ambas lucen estilos similares, con una elegancia clásica que la joven reinterpreta a su manera.

En su Instagram, la influencer compartió un video de "get ready with me", donde armó un look sofisticado y minimalista. La clave de su propuesta fue una prenda especial que heredó de la psicóloga.

¿Qué prenda heredó Florencia de Marcela Vacarezza?

En el video, Florencia utiliza como base una falda tubo vintage de Valentino y un croptop de tiros finos, ambos en color negro. Para elevar el conjunto, sumó un delicado y atemporal kimono beige que Marcela le obsequió.

Instagram @floaraneda

Otros complementos que cohesionaron su propuesta fueron unos tacones en punta de color nude y una brillante cartera plateada con flecos, elementos que añadieron textura y luminosidad al look.

“Hermosa, es igual a la mamá”; “Qué hermosa. Serías una bella Miss Chile como lo fue tu bella madre Marcela”; “Definitivamente, con clase se nace, no se hace. Sofisticada y al mismo tiempo sencilla", comentaron algunos de sus seguidores al ver el resultado.

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