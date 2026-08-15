"Los años se detuvieron": El video de Carla Jara por el que le piden la receta de la "juventud eterna"

15 ag. 2026 - 15:00 hrs.

Los años y el tiempo avanzan rápidamente, pero Carla Jara parece ser inmune a este proceso. Así lo resaltaron sus fans en respuesta a un reciente video que la actriz compartió en su cuenta de Instagram.

En este registro, la actriz muestra sus pasos de baile más sensuales al ritmo de "Matadora", el más reciente tema de la cantante Karol G.

¿Carla Jara alcanzó la juventud eterna?

En su video, Carla Jara mira a la cámara mientras viste un conjunto de polerón y joggers. En un momento, la iluminación cambia y ella comienza a bailar, mientras se levanta el polerón para dejar expuesto su abdomen.

Instagram @carlajaracadiz

En los comentarios, algunos de sus fans insistieron en que la artista se ve igual de joven que cuando se alzó a la fama con su participación en Mekano, un show producido por Mega.

"Oye, pero esta mujer bebió de la fuente de la adolescencia eterna"; "Es idea mía o la Carlita se quedó pegada en los 20 años... cada día está más regia y linda, como que los años se detuvieron"; "Carlita, dinos cómo mantienes el don de la juventud eterna, cada vez estás más joven", resaltaron algunos internautas.

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