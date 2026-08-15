Destacada actriz de Guardianes de la Bahía sorprendió al abrir cuenta de Onlyfans a los 56 años

15 ag. 2026 - 16:00 hrs.

Recientemente, una de las protagonistas de Guardianes de la Bahía sorprendió al contar que se atrevió a abrir una cuenta de OnlyFans.

Fue Erika Eleniak, quien interpretó a Shauni McClain, quien entregó esta noticia, que seguro tendrá a varios de sus fanáticos muy interesados.

Elena Eleniak

Fue a través de su cuenta de Instagram que la intérprete, que actualmente tiene 56 años, contó más detalles de su incursión en la popular plataforma de contenido para adultos.

"Supongo que el secreto ya ha salido a la luz oficialmente. A mis 56 años, acepto y abrazo exactamente quién soy hoy. Desde Baywatch hasta Playboy y más allá: me han acompañado a lo largo de tantos capítulos de mi vida y mi carrera. Ahora empiezo uno totalmente nuevo", escribió.

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El objetivo de la actriz de Guardianes de la Bahía

En esa misma publicación, Eleniak contó qué tipo de contenido quería mostrar: "Se trata de divertirse, mostrarse sin filtros, compartir fotos y vídeos exclusivos y, lo más importante, conectar directamente con ustedes. Si alguna vez han querido hablar conmigo personalmente, ahora pueden hacerlo".

Según la información entregada por portales de noticia estadounidenses, la suscripción vale 9.99 dólares, es decir, 9.150 pesos chilenos.

Y si los suscriptores quieren acceder a servicios más personalizados, como saludos y mensajes varios, deberán pagar un costo extra.

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