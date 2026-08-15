"Yo quería parar el tiempo": Coté López conmovió las redes sociales con canción dedicada a su hijo menor

15 ag. 2026 - 17:20 hrs.

Durante los últimos días, Coté López ha estado en Qatar junto a su hijo más pequeño por una especial e importante razón.

La empresaria contó a través de su cuenta de Instagram que viajó hasta el otro lado del mundo para llevar a Luis Jesús, su retoño menor, con Luis Jiménez, su padre, para que pasara unos meses con él.

Recordemos que el exfutbolista está viviendo en ese país actualmente, pues es parte del cuerpo técnico del equipo de fútbol Al-Wakrah. De hecho, Gala Caldirola, su pareja, también decidió irse a vivir allá, junto a su hija Luz Elif, por un tiempo.

Debido a esto, Coté López explicó que ella estaba muy triste, pero que era más importante el bienestar del niño, quien necesita estar cerca de su padre.

La tierna canción que le dedicó Coté López a su pequeño

Luego de un controvertido viaje, Coté López y Luis Jesús lograron llegar a Qatar y han pasado los últimos días allá, en medio de entretenidos panoramas.

Sin embargo, parece que las jornadas juntos estarían llegando a su fin, pues ella subió una fotografía de ambos a sus historias de Instagram, con una canción de Cristian Castro que habla sobre extrañar.

Instagram

"Yo quería parar el tiempo con tus ojos viéndome. Con las ganas de quedarme así abrazándote. Y parar aquel momento cada vez que tú te ibas. Yo quería, si quería. Tantos momentos que se extrañan hoy. Tu olor, tu risa y tu alegría. Las cosas pasan y así es el amor", versa el éxito del artista.



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