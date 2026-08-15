"¿Pueden creerlo?": Vanesa Borghi reveló el especial hito que vivió su hijo Teo por primera vez

15 ag. 2026 - 18:35 hrs.

A través de su cuenta de Instagram, Vanesa Borghi contó que su hijo mayor la emocionó con un tierno y especial logro para su edad.

La animadora reveló que el pequeño Teo pasó la noche con un familiar muy querido: "Primera vez que Teo parte a dormir a otro lado que no sea con nosotros. Se fue a la playa con el tata ¿Pueden creerlo?".

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Sumado a lo anterior, expresó que el niño se ha dedicado a solo pasarlo bien: "Ha disfrutado muchísimo. No nos ha extrañado nada, nosotros lo extrañamos a él".

La emoción de Vanesa Borghi

También, Vanesa Borghi explicó que Teo tuvo panoramas al aire libre y adjuntó una foto donde está acariciando a un caballo: "Es un niño muy observador, que le encanta sorprenderse. Ama la naturaleza, distfruta mucho con todo".

Incluso, el menor del clan Garcés-Borghi hizo un gracioso paso por una feria de frutas y verduras, donde aprovechó de alimentarse: "Hasta estuvo de vendedor".

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Finalmente, la comunicadora y su pareja aprovecharon esta instancia para compartir de una rica hamburguesa y hacer deporte juntos.

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