"Un shock muy fuerte": Flavia Medina revela el dolor que enfrenta tras perder su embarazo

15 ag. 2026 - 14:30 hrs.

Flavia Medina está pasando por uno de los momentos más duros de su vida, luego de perder un embarazo que esperaba con mucha ilusión.

A través de su cuenta de Instagram, la exparticipante de Volverías con tu ex? contó lo difícil que han sido los últimos días, luego de conocer la noticia.

"Quiero abrir mi corazón y contarles cómo estoy viviendo la pérdida de mi embarazo, el impacto que genera en una mujer, pasar por algo así, porque somos muchas pasando por lo mismo y creo que hablarlo nos hace sentir menos solas en esto", comenzó diciendo.

La historia de Flavia Medina

Posteriormente, Flavia Medina se refirió a lo ilusionada que estaba y cómo se enteró de que ese embarazo ya no era viable.

"Para quienes sentimos ese amor y esa emoción desde que vimos esa rayita positiva es algo mucho más profundo. Porque desde ese momento aparece un sentimiento que te inunda, una luz que te ilumina desde adentro. Empiezas a imaginar una vida, a imaginar a ese bebé en tus brazos, a tu familia con un integrante más, por eso fue devastador cuando fuimos a la ecografía, con toda esa ilusión, y en medio de todo eso, el médico nos dijo que no había latidos", aseveró.

Enseguida expuso que "es un golpe tan ensordecedor, un shock muy fuerte, todo el mundo se detiene y a la vez pasa muy rápido y solo queda el llanto y la resignación", expresó entre lágrimas.

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Pese a lo desgarradora de la situación, igualmente la modelo argentina agradeció el apoyo que le dio su pareja y su hija, y les envió un potente mensaje a las mujeres que estuvieran pasando una situación similar.

"Me aferré al amor de Leo, al amor de mi hijita, que siendo tan chiquita comprendió que el bebé se había ido, al amor de mi familia. Sé que soy afortunada de tener ese amor, sé que muchas mujeres no cuentan con eso. Quiero darles un abrazo especial a todas las mamitas que pasaron por esto, porque ese amor no fue en vano, aunque haya durado tan poquito, existió, nosotras sabemos cuánto lo amamos; siempre tendremos a nuestro bebé estrella", cerró.

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