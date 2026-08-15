"Para que todo quede perfecto": Vanesa Borghi se arma de paciencia para enfrentar complejo problema doméstico

15 ag. 2026 - 14:00 hrs.

A inicios de semana Vanesa Borghi contó a sus seguidores que sigue teniendo inconvenientes con el piso de la casa que comparte con su prometido Carlos Garcés y sus dos hijos.

Todo inició a finales de mayo, cuando las láminas que recubrían el suelo se inflaron por una inundación en el baño.

La presentadora de Familia por el Mundo volvió a referirse al tema en sus historias de Instagram, donde confesó que el asunto se ha convertido en un dolor de cabeza para ella.

La complicada renovación del hogar de Vanesa Borghi

Vanesa Borghi compartió un vistazo del aspecto que luce hoy el piso de su residencia. "Es imposible que no me ponga mal, pero se está haciendo todo para que la casa quede en mejores condiciones y no tener ningún problema más adelante", escribió sobre el video.

"Le estamos poniendo mucho amor, así que como ya estamos en este baile, decidimos que cuando ya esté listo el piso renovaremos el living-comedor completo", agregó.

"A mí me pone remal esto, no poder tener un espacio tranquila, lindo como estaba antes; las cortinas recogidas. Da mucha pena, pero estamos haciéndolo para que todo quede mejor. Vamos a pensar que pronto vamos a poder volver a poner el piso", se le escuchó decir en el registro.

"Para todos los que preguntan, pusimos pisos vinílicos y ahora están haciendo varias capas para que todo quede perfecto. Decidimos renovarlo todo", explicó.

Instagram @vanesaborghi

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