Familia por el Mundo - Temporada 2 - Capítulo 8: Vanesa Borghi y Carlos Garcés llegan al caribe mexicano

03 ag. 2026 - 15:15 hrs.

Vanesa Borghi, Carlos Garcés y sus hijos, Teo y Alma, vivieron una nueva aventura en Familia por el Mundo, recorriendo algunos de los rincones más emblemáticos del Caribe mexicano. La familia cruzó en ferri hasta Isla Mujeres, donde exploró sus playas de aguas turquesa, recorrió la isla en un carrito de golf y descubrió paisajes que invitan a disfrutar el destino con calma.

El viaje también los llevó a conocer la histórica Hacienda Mundaca, escenario de la leyenda del pirata Fermín Mundaca, quien construyó una imponente hacienda para conquistar a su gran amor. Más tarde visitaron las ruinas del santuario de la diosa Ixchel, el famoso mirador de la isla y la colorida Escalera Arcoíris, uno de los lugares más fotografiados de Isla Mujeres y símbolo de inclusión.

La gastronomía fue otro de los grandes protagonistas del capítulo. Tras recorrer el mercado local, la familia disfrutó del tradicional pescado Tikin Xic, preparado con achiote y cocinado a las brasas, además de aprovechar las playas para relajarse antes de continuar con su recorrido por Cancún.

Vanesa y Carlos conocieron lugares imperdibles de Cancún

De regreso en la ciudad, visitaron el Malecón Tajamar, el tradicional Mercado 28 y el Parque de las Palapas, donde conocieron parte de la cultura local, probaron las populares marquesitas y compartieron con emprendedores y comerciantes que dan vida a uno de los sectores más característicos de Cancún.

Al finalizar el capítulo, Vanesa y Carlos compartieron algunos consejos para quienes viajan con niños: planificar con tiempo, respetar los ritmos de los más pequeños, tener paciencia y disfrutar cada experiencia sin comparar los destinos con el lugar de origen. Un episodio que mostró que viajar en familia también es una oportunidad para aprender, adaptarse y crear recuerdos inolvidables.

Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.

Todo sobre Familia por el Mundo