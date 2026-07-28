Familia por el Mundo - Temporada 2 - Capítulo 7: Vanesa Borghi, Carlos Garcés, Teo y Alma descubren Aruba

28 jul. 2026 - 14:15 hrs.

En un nuevo capítulo de Familia por el Mundo, Vanesa Borghi, Carlos Garcés y sus hijos, Teo y Alma, continúan su aventura por Aruba, un destino que sorprende no solo por sus playas de aguas cristalinas, sino también por su propuesta de turismo familiar, naturaleza y conservación.

Uno de los primeros panoramas los lleva hasta Butterfly Farm Aruba, un jardín donde cientos de mariposas de distintas partes del mundo vuelan libremente. Allí conocen de cerca el ciclo de vida de estos insectos y la importancia de proteger su hábitat, en una actividad educativa que permite disfrutar de la biodiversidad de una forma entretenida y cercana.

Vanesa Borghi y Carlos Garcés enseñan a Teo y Alma a cuidar y respetar la fauna desde pequeños

La ruta continúa en Philip's Animal Garden, un santuario que rescata animales con historias de abandono o maltrato. Durante el recorrido, Vanesa y Carlos comparten con sus hijos la experiencia de alimentar algunas especies y destacan el valor de enseñar a los más pequeños sobre el respeto, el cuidado y la protección de la fauna.

El viaje también incluye tiempo para descubrir la gastronomía local, recorrer tiendas de productos elaborados con aloe vera, uno de los símbolos naturales de Aruba, y disfrutar de espectaculares atardeceres frente al mar. Además, la familia visita Baby Beach, una de las playas más recomendadas para quienes viajan con niños gracias a sus aguas tranquilas y poco profundas, ideales para disfrutar con seguridad.

Al finalizar el recorrido, Vanesa y Carlos reflexionan sobre lo que significa viajar junto a Teo y Alma. Aunque reconocen que recorrer el mundo con niños implica más organización y desafíos, coinciden en que las experiencias compartidas, los aprendizajes y los recuerdos que construyen en familia hacen que cada aventura valga completamente la pena. Un capítulo que demuestra que Aruba es mucho más que sol y playa: es un destino perfecto para explorar, aprender y disfrutar en familia.

Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.

Todo sobre Familia por el Mundo