22 jun. 2026 - 12:40 hrs.

En un nuevo capítulo de Familia por el Mundo, Vanesa Borghi, Carlos Garcés y sus hijos Teo y Alma recorrieron la Reserva Biológica Huilo Huilo, un destino que combina naturaleza, aventura y descanso en pleno corazón de la selva valdiviana.

Durante su visita, la familia exploró el Portal Bosque de los Ciervos, donde conocieron de cerca a estos majestuosos animales y aprendieron sobre la importancia de la conservación de un territorio que hoy protege más de 100 mil hectáreas de bosque nativo y especies únicas de Chile.

Lo más visto de Familia por el Mundo 1 Familia por el Mundo - Temporada 2 - Capítulo 2: Descubriendo los encantos de Huilo Huilo

La aventura continuó entre senderos, paisajes impresionantes y actividades para todas las edades. Además, descubrieron el Concurso Internacional de Escultura en Madera y recorrieron el Museo de los Volcanes, espacios que complementan la experiencia con arte, cultura y educación ambiental.

¡Huilo Huilo, un lugar donde también te puedes relajar!

Entre caminatas y excursiones, también hubo tiempo para disfrutar de la gastronomía local, relajarse en el spa y conocer la propuesta sustentable de Huilo Huilo, que integra turismo responsable, conservación y desarrollo para las comunidades de la zona.

El recorrido finalizó en las cavernas volcánicas, donde la familia vivió una entretenida jornada de trekking rodeada de naturaleza. Así, Familia por el Mundo mostró que Huilo Huilo es un destino ideal para desconectarse de la rutina, compartir en familia y reconectarse con el entorno natural.

Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.

Todo sobre Familia por el Mundo