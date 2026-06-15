Familia por el Mundo - Temporada 2 - Capítulo 1: Aventuras, playa y momentos inolvidables por Aruba

15 jun. 2026 - 12:00 hrs.

El primer capítulo de Familia por el Mundo llevó a Vanesa Borghi, Carlos Garcés y sus hijos, Teo y Alma, a descubrir Aruba, una isla caribeña conocida por su clima privilegiado, sus playas y su diversidad cultural. Desde su llegada, la familia destacó los más de 300 días de sol al año y la mezcla de idiomas e influencias que caracterizan al destino.

La aventura comenzó con un divertido imprevisto cuando Alma necesitó un cambio de ropa de emergencia durante una visita al centro de la ciudad. La situación sirvió para recordar la importancia de viajar preparados cuando se recorren nuevos destinos con niños pequeños.

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Durante el recorrido, conocieron algunos de los principales atractivos de la isla, incluyendo el histórico Faro California, uno de los íconos turísticos de Aruba. Además, aprovecharon de aprender sobre la historia local y la influencia de los pueblos originarios, españoles y holandeses en la identidad de la isla.

¡Un lugar perfecto para niños!

La familia también disfrutó de una jornada en una isla privada con playas, piscinas, toboganes acuáticos y actividades para todas las edades. Mientras Teo aprovechó los juegos acuáticos, Vanesa vivió una experiencia de snorkel que le permitió observar la riqueza marina de la zona y reflexionar sobre el cuidado del medio ambiente.

El capítulo finalizó con una romántica cena frente al mar al atardecer, donde Vanesa y Carlos compartieron una reflexión sobre la vida familiar y los desafíos de viajar con niños. La experiencia dejó en evidencia que Aruba es un destino ideal para combinar aventura, descanso y momentos inolvidables en familia.

Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.

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