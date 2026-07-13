Familia por el Mundo - Temporada 2 - Capítulo 5: Un paseo por el bello sur de Chile en Villarica

13 jul. 2026 - 17:40 hrs.

En un nuevo capítulo de Familia por el Mundo, Vanesa Borghi y Carlos Garcés, junto a sus hijos Teo y Alma, viajan hasta Villarrica para demostrar que no es necesario salir de Chile para vivir experiencias inolvidables. La familia disfruta de los paisajes del sur, conectando con la naturaleza y valorando la tranquilidad que ofrece la zona.

Durante su estadía conocen un hotel boutique Wenu Pillan inspirado en la cultura mapuche y recorren la costanera de Villarrica, donde descubren la importancia del lago para la vida local. Además, visitan la playa Pucará, prueban los tradicionales cuchuflíes artesanales y conversan con emprendedores que mantienen vivas las tradiciones de la ciudad.

El recorrido continúa en el Mercado Newen, donde la familia conoce productos típicos, hierbas medicinales, artesanía y la gastronomía mapuche. Allí comparten con cocineros y artesanos locales, quienes destacan la importancia de preservar su cultura a través de los sabores, el idioma y las costumbres ancestrales.

¡Vane y Carlos disfrutaron comida de la zona!

Más adelante visitan el restaurante Wenu Pillán, donde degustan preparaciones elaboradas con ingredientes de productores locales, como papas nativas, mortilla y otros productos propios del territorio. La experiencia pone en valor la cocina regional y el trabajo de las comunidades del sur de Chile.

El viaje finaliza en un parque termal botánico, donde, pese a la lluvia, la familia disfruta de senderos, jardines y piscinas termales, adaptando los planes para viajar con niños. El capítulo deja como mensaje que recorrer Chile en familia también puede convertirse en una aventura llena de naturaleza, aprendizaje y momentos inolvidables.

Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.

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