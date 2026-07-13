Familia por el Mundo - Temporada 2 - Capítulo 5: Un paseo por el bello sur de Chile en Villarica
En un nuevo capítulo de Familia por el Mundo, Vanesa Borghi y Carlos Garcés, junto a sus hijos Teo y Alma, viajan hasta Villarrica para demostrar que no es necesario salir de Chile para vivir experiencias inolvidables. La familia disfruta de los paisajes del sur, conectando con la naturaleza y valorando la tranquilidad que ofrece la zona.
Durante su estadía conocen un hotel boutique Wenu Pillan inspirado en la cultura mapuche y recorren la costanera de Villarrica, donde descubren la importancia del lago para la vida local. Además, visitan la playa Pucará, prueban los tradicionales cuchuflíes artesanales y conversan con emprendedores que mantienen vivas las tradiciones de la ciudad.
El recorrido continúa en el Mercado Newen, donde la familia conoce productos típicos, hierbas medicinales, artesanía y la gastronomía mapuche. Allí comparten con cocineros y artesanos locales, quienes destacan la importancia de preservar su cultura a través de los sabores, el idioma y las costumbres ancestrales.
¡Vane y Carlos disfrutaron comida de la zona!
Más adelante visitan el restaurante Wenu Pillán, donde degustan preparaciones elaboradas con ingredientes de productores locales, como papas nativas, mortilla y otros productos propios del territorio. La experiencia pone en valor la cocina regional y el trabajo de las comunidades del sur de Chile.Ir a la siguiente nota
El viaje finaliza en un parque termal botánico, donde, pese a la lluvia, la familia disfruta de senderos, jardines y piscinas termales, adaptando los planes para viajar con niños. El capítulo deja como mensaje que recorrer Chile en familia también puede convertirse en una aventura llena de naturaleza, aprendizaje y momentos inolvidables.
Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.
Leer más de
Más Capítulos
-
Familia por el Mundo - Temporada 2 - Capítulo 4: Unas vacaciones inolvidables en Cancún
-
Familia por el Mundo - Temporada 2 - Capítulo 3: Entre viñas, naturaleza y gastronomía en Mendoza
-
Familia por el Mundo - Temporada 2 - Capítulo 2: Descubriendo los encantos de Huilo Huilo
-
Familia por el Mundo - Temporada 2 - Capítulo 1: Aventuras, playa y momentos inolvidables por Aruba
-
Familia por el Mundo - Capítulo 8: Lima
-
Familia por el Mundo - Capítulo 7: La Patagonia chilena