Familia por el Mundo - Temporada 2 - Capítulo 3: Entre viñas, naturaleza y gastronomía en Mendoza

30 jun. 2026 - 12:30 hrs.

En un nuevo capítulo de Familia por el Mundo, llegan a Mendoza para descubrir que la ciudad es mucho más que viñas y bodegas. Vanesa Borghi, Carlos Garcés y sus hijos, Teo y Alma, recorren este destino argentino conocido por su excelente calidad de vida, su historia y una variada oferta de panoramas para disfrutar en familia.

Durante su estadía, la familia se hospeda en un hotel cercano al centro y visita la Bodega Familia Blanco, donde conocen una innovadora propuesta de enoturismo que integra a grandes y pequeños. Mientras los adultos aprenden sobre vinos y maridajes, los niños cuentan con actividades especialmente pensadas para ellos.

Lo más visto de Familia por el Mundo 1 Familia por el Mundo - Capítulo 4: Cajón del Maipo

Mucho más que viñas, Mendoza es un imperdible en familia

El viaje también muestra el lado más cotidiano de unas vacaciones con niños pequeños, entre cambios de ropa, caídas y momentos espontáneos que reflejan la realidad de viajar en familia. Aun así, disfrutan de la gastronomía mendocina con una enorme milanesa en un tradicional bodegón y prueban los famosos helados artesanales de la ciudad.

Con el regreso del buen tiempo, el recorrido continúa por el Parque General San Martín, donde exploran sus extensas áreas verdes, viven una experiencia inmersiva con realidad virtual y visitan el histórico Cerro de la Gloria, uno de los principales monumentos de Mendoza dedicado al Ejército de los Andes.

Al cierre del capítulo, Vanesa y Carlos destacan que Mendoza superó todas sus expectativas, combinando naturaleza, historia, aventura, gastronomía y actividades para todas las edades. Una invitación a conocer un destino ideal para disfrutar en familia durante cualquier época del año.

Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.

Todo sobre Familia por el Mundo