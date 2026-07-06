Familia por el Mundo - Temporada 2 - Capítulo 4: Unas vacaciones inolvidables en Cancún

06 jul. 2026 - 14:10 hrs.

En un nuevo capítulo de Familia por el Mundo, Vanesa Borghi, Carlos Garcés y sus hijos, Teo y Alma, viajaron hasta Cancún para disfrutar de unas vacaciones familiares en un resort all inclusive, un destino que además guarda un especial significado para la animadora, ya que fue allí donde anunció su embarazo de Alma.

Durante su estadía, la familia recorrió las instalaciones del lugar, disfrutando de sus piscinas, restaurantes temáticos y espacios especialmente diseñados para los más pequeños. Vanesa destacó las ventajas de este tipo de vacaciones, donde cada integrante puede encontrar actividades acordes a su edad y disfrutar sin preocupaciones.

El viaje también incluyó paseos fuera del hotel para conocer algunos de los principales atractivos de Cancún. Entre ellos visitaron el famoso faro ubicado en el extremo norte de la ciudad, recorrieron playas caribeñas y exploraron el Acuario Interactivo, donde aprendieron sobre la fauna marina y la importancia de proteger el medioambiente.

¡Grandes y pequeños disfrutan al máximo Cancún!

La aventura continuó con actividades recreativas como kayak, juegos para niños y una vuelta en la rueda panorámica de La Isla Cancún, desde donde admiraron las vistas de la zona hotelera, el mar Caribe e Isla Mujeres.

Al finalizar el recorrido, Vanesa y Carlos recomendaron este tipo de viajes para familias con niños pequeños, destacando que más allá del descanso, son experiencias que permiten crear recuerdos inolvidables y disfrutar de tiempo de calidad junto a quienes más quieren.

Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.

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