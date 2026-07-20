Familia por el Mundo - Temporada 2 - Capítulo 6: Vanesa Borghi y su familia disfrutan Playa del Carmen

20 jul. 2026 - 13:30 hrs.

En un nuevo capítulo de Familia por el Mundo, Vanesa Borghi, Carlos Garcés y sus hijos, Teo y Alma, recorrieron Playa del Carmen, uno de los destinos más visitados del Caribe mexicano.

La familia comenzó su aventura visitando el Portal Maya y la tradicional Quinta Avenida, donde conocieron parte de la cultura local, disfrutaron de espectáculos típicos y probaron la reconocida gastronomía mexicana.

Durante su estadía, se hospedaron en el Hard Rock Hotel Riviera Maya, un resort all inclusive pensado para disfrutar en familia. Entre piscinas, playa, actividades para niños y una variada oferta gastronómica, aprovecharon cada rincón del hotel para combinar descanso, entretención y momentos junto a sus hijos.

¡Vane y Carlos nos enseñan de la cultura maya!

El viaje también incluyó una visita a la zona arqueológica de Tulum, donde conocieron la historia de la civilización maya y recorrieron uno de los sitios más emblemáticos de la Riviera Maya. Más tarde, la familia se refrescó en el cenote Caleta Tankah, descubriendo la importancia cultural y natural que estos espacios tienen para la tradición maya.

A lo largo del recorrido, Vanesa compartió consejos para viajar con niños, desde la importancia de la protección solar hasta cómo organizar las actividades familiares para que todos disfruten de la experiencia. Además, Carlos aceptó algunos divertidos desafíos junto a Teo, sumando momentos de humor y complicidad al viaje.

El capítulo cerró con un balance positivo de la experiencia, destacando que Playa del Carmen ofrece el equilibrio perfecto entre descanso, aventura, cultura y naturaleza. Una invitación a descubrir el Caribe mexicano en familia y crear recuerdos inolvidables junto a quienes más queremos.

Video disponible durante 90 días desde la fecha de publicación.

Todo sobre Familia por el Mundo