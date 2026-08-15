Camila Andrade sorprendió con su look de "novia" en la celebración de su compromiso con Jorge Yunge

15 ag. 2026 - 16:31 hrs.

Por medio de su cuenta de Instagram, Camila Andrade mostró la divertida celebración de su compromiso con Jorge Yunge junto a sus más cercanos.

En una serie de videos y fotos, la modelo festejó junto a sus amigos una velada que tuvo baile, risa, anécdotas, comida rica y hasta un carrito de bebestibles.

En cuanto al outfit que lució la comunicadora, optó por una polera blanca de corte peplum, con escote, y unos jeans azules. El toque se lo dio con cintillo que decía "novia" y un velo con flores.

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"Los amo, gracias por dar la vida anoche", escribió Camila Andrade junto a una de las imágenes, dejando entrever que la celebración fue hasta altas horas de la noche.

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El compromiso de Camila Andrade

Fue hace solo tres días que Camila Andrade reveló que su pareja, Jorge Yunge, le había pedido matrimonio en un especial lugar.

A través de una emotiva sesión de fotos, se pudo ver la sorpresa de la modelo ante la petición, junto a un hermoso anillo.

"Sí para siempre, mi amor", escribió la comunicadora junto a la publicación que alcanzó más de 100 mil likes.

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