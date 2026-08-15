El original look de Dominga López inspirado en el movimiento pop art: Este es su precio

15 ag. 2026 - 20:00 hrs.

Dominga López continúa dejando en alto su nuevo título como Miss Universo Chile 2026, no solo con sus elocuentes respuestas en entrevistas, sino también con elecciones de estilo que consolidan su imagen pública.

En esta oportunidad, para asistir como invitada a un pódcast, la comunicadora y modelo lució un creativo conjunto de tres piezas inspirado en el vibrante estilo del pop art que no pasó desapercibido.

¿Cómo era el look pop art de Dominga López?

Dominga lució un atuendo confeccionado por Gio&Ber, cuya base fue un blanco inmaculado. Su conjunto lo integraron unos elegantes pantalones de corte sastre, con un blazer corto y un top tipo bustier que le dio un toque de modernidad a la propuesta.

Instagram @directorkeno

La vibra pop art estuvo presente a través de líneas negras que marcaron la estructura de las prendas y se unieron para crear un corazón en el centro de su blusa.

"Tenemos el juego de color, las formas geométricas y ese contraste tan característico del movimiento", resaltó Titi Torrijos, autora de la cuenta The Popular Look, sobre este look valorado en 350.000 pesos.

"Lo que más me gusta es que cada pieza funciona por separado, pero juntas construyen una imagen de mucha más potencia y eso es justamente lo que hace que el look funcione, porque no parece un disfraz de pop art", concluyó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por THE POPULAR LOOK (@thepopularlook)

Todo sobre Dominga López