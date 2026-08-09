Álvaro Ballero compartió foto familiar de su cumpleaños junto a su melliza: "Con nuestros viejitos"

09 ag. 2026 - 19:00 hrs.

Álvaro Ballero compartió una íntima postal familiar junto a sus padres y su hermana Antonella.

Cabe recordar que el pasado 30 de julio, el exparticipante de Volverías con tu ex? 2 estuvo de cumpleaños. Cumplió 44 años y en aquella oportunidad decidió no compartir imágenes de los festejos, sino más bien manifestar una profunda reflexión personal.

"Hoy día ha sido un día muy duro, el día de mi cumpleaños y por primera vez desperté sin el abrazo de mis hijos, sin sus cartas, sin esa tortita pequeñita con una vela. Ludmila siempre se preocupaba de que estuviera un saludo bonito para todos y fue duro sentirse solo, pero es parte de este proceso", señaló en un extenso audio de 18 minutos de duración.

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Y señaló: "Nunca me gustaría que mis hijas estuvieran con un hombre como yo, como el que mostré en el reality, eso es una realidad".

Sin embargo, a más de una semana de esta nueva vuelta al sol, Ballero mostró un lado mucho más amable de este festejo, rodeado de sus padres y su hermana Antonella, tan solo 2 minutos mayor que él.

"Esta foto me la envió ayer mi hermana melliza del día de nuestro cumpleaños con nuestros viejitos. Linda foto, lindo domingo para todos aquí", señaló.

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