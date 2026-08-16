Camila Andrade compartió inédito video del momento en que Jorge Yunge le pidió matrimonio

16 ag. 2026 - 18:23 hrs.

Los últimos días han sido emocionantes para Camila Andrade luego de que le pidieran matrimonio y ahora, publicó el video del inédito momento.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la comunicadora les mostró a sus seguidores el momento exacto en el que Jorge Yunge le preguntó si quería ser su esposa.

En las imágenes se ve que ambos están pasean por hermoso lugar, cuando de pronto él se arrodilla, saca el anillo y ella se emociona tanto que lo abraza directamente, para luego decirle que sí.

La emoción de Camila Andrade

Junto a la publicación Camila Andrade publicó un mensaje dedicado a todas las personas que la han apoyado en ese nuevo paso en su vida.

"Hace una semana vivía el momento más emocionante de mi vida (y lo sigue siendo), por eso mismo se los comparto y porque muchas de Uds me pedían videito. Gracias de corazón por tantos hermosos y maravillosos mensajes de amor para nosotros", expresó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cami Andrade (@cmiandrade)

Rápidamente, la publicación se llenó de comentarios positivos como "Muero de emoción", "Muchas Felicidades Cami, mis mejores deseos para ustedes", "Te adoro, una excelente persona.. te mereces lo mejor del mundo", "Te mereces el cielo", entre muchos otros.

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