"Debo ser honesta": Las exigentes jornadas de Camila Andrade entre 4 trabajos y sus planes de boda

04 oct. 2026 - 15:00 hrs.

Camila Andrade confesó en sus historias de Instagram que los días se le están haciendo cortos mientras planifica su matrimonio con Jorge Yunge, a la vez que cumple con su exigente agenda laboral.

"Yo tuve una semana —debo ser honesta— un poquito estresante. Estoy con mucha carga laboral", comentó mientras daba una caminata de regreso a su casa.

El desahogo de Camila Andrade

Cami Andrade aclaró en su video que en esta etapa de su vida se siente contenta y agradecida, pero lamentó contar "con muy poquito tiempo para hacer muchas cosas".

Instagram: @cmiandrade

"Tengo cuatro trabajos, entonces intento llegar a todos de la mejor manera posible", detalló. "Ahora tengo unas grabaciones y luego voy a ver dos lugares de matrimonio con Jorgito y mi wedding planner. Así que se viene un día todavía más largo", expresó.

En una siguiente historia detalló que, además de concursar en un show de televisión, es panelista en otro programa; a esto se le suma su trabajo de publicidad en redes y una gira como animadora por todo el país para promocionar una marca.

El pasado mes de agosto, la exreina de belleza aceptó la propuesta matrimonial de su pololo, por lo que debe dedicar parte de su tiempo a sus planes de boda sin descuidar la parte laboral.

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