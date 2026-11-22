22 nov. 2026 - 18:02 hrs.

A Pamela Leiva se la conoce por la buena relación que mantiene con sus fans, con quienes suele interactuar en redes sociales. Sin embargo, la humorista también tiene detractores que le dejan comentarios ofensivos en sus publicaciones.

Así lo comentó en uno de sus shows de comedia, en el que reveló lo que le respondió a una internauta que la llamó "ordinaria".

Respuesta de Pame Leiva a quienes la llaman "ordinaria"

"Si alguien te escribe algo malo, lo mínimo que puede esperar es que uno le responda de vuelta", indicó Pame Leiva. "Una mina me puso: 'ordinaria'. Yo le puse: 'Sí, chúpalo'", expresó con evidente desdén.

Este pequeño inciso lo compartió en un video, a través de su cuenta de Instagram. Sobre las críticas, admitió: "Trabajo en que no me moleste, pero a veces me supera".

Sus seguidores no tardaron en apoyarla con comentarios como: "Qué ordinaria. Me encanta", "Jajajajaja excelente respuesta", "Ultramegaordinariaaa, amooo", "Llegué buscando cobre y encontré oro en la respuesta", entre otros.

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