"Con esta parezco Leo Rey": Las divertidas pruebas de Pamela Leiva con su nueva peluca a pedido de sus fans

08 nov. 2026 - 10:00 hrs.

Hace un par de semanas, Pamela Leiva contó que compró una peluca ondulada, que pidió con todos los accesorios necesarios para acomodarla en su cabeza.

La adquisición llamó mucho la atención de sus fans, quienes no dejan de preguntarle cómo se usa. "A pedido de ustedes, porque cuando me encuentro con ustedes y me dicen ‘¡Pame! ¿Y la peluca?’, llegó el día en que vamos a probar cómo se pone", dijo la comediante en un video.

La prueba de la peluca de Pame Leiva

"Es primera vez que voy a hacer esto, así que no sé cómo va a salir. He visto tutoriales, así que tengo la fe de que me van a servir”, dijo Pame Leiva frente a un gran espejo. "Primero me hice unas trenzas y me puse esta malla que tiene que bajar por las orejitas y quedar ahí", detalló.

“Yo no sé cómo va a funcionar esto. Tengo miedo, tengo miedo. Ya me pegué y me recorté las orejas”, decía con insistencia mientras seguía los pasos.

TikTok @pameleivafaria

"Ahora yo tengo que pegarme la peluca. Ojo, en todos los tutoriales que he visto, el pegamento no va en el pelo, va en la piel", aclaró al colocar la pieza sobre su cabeza, para luego asegurarla con unas bandas.

Luego de aplicar algo de maquillaje para mejorar el acabado y peinar la melena artificial, Leiva confesó no estar muy convencida con el resultado.

"No sé si esta fue la mejor peluca que he elegido. Puede servir para hacer fotos o alguna cosa así. No voy a abandonar, voy a comprar otra peluca, algo que pueda usar más para el diario", expresó.

"Porque de verdad, con esta parezco Leo Rey. Así que ya. Así fue la postura de la peluca. No lo logré como quisiera. Si tienen datos, por favor, déjenmelos aquí, por el amor de Dios", pidió a sus fans.

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